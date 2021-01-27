Мэр Казани Ильсур Метшин посетил Центр амбулаторной травматологии, открывшийся вместо травмпункта на улице Кутуя

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Мэр Казани Ильсур Метшин посетил Центр амбулаторной траматологии при Центральной городской клиничской больнице №18. Учреждение открылось на улице Мавлютова еще в конце прошлого года и заменило жителям Вахитовского, Приволжского и Советского района закрытый травмпункт на улице Аделя Кутуя.

Новый центр амбулаторной траматологии имеет площадь порядка 470 квадратных метров и способен принимать до 150 человек в сутки по экстренной, неотложной и плановой формам. Функционал у учреждения шире, чем у обычной травматологии. У медиком здесь возможность проводить артроскопию, УЗИ суставов, а также использовать в работе современный рентгенодиагностический комплекс.

В Центре работают 17 человек, среди которых врачи-травматологи, врачи-рентгенологи, рентгенлаборант и медсестры. Сейчас специалисты проходят обучение по ультразвуковой диагностике суставов.

Потоки пациентов в травмпункте разделены. В кабинетах №1 и №2 обслуживаются пациенты по экстренным и неотложным состояниям. Между кабинетами расположена комната для наложения гипса, в которой одновременно можно обслуживать двух пациентов. Кабинеты №3 и №4 предназначены для приема пациентов в плановом порядке – сюда повторно обращаются и пациенты с хроническими заболеваниями. Между кабинетами располагается перевязочная, которую также можно использовать как малую операционную.