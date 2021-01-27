В Татарстане возобновила работу ледовая переправа

Ледовая переправа вновь открыта Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В республике из-за потепления на короткий период была прекращена работа ледовой переправы через реку Кама на участке "Покровское - Красный Ключ". Сотрудники МЧС Татарстана в зимний период проводят обследование всех переправ, и во время одной из таких проверок было выяснено, что проезд легковых автомобилей опасен - лёд стал рыхлым.

Но после новых понижений температуры лед окреп, и ежедневные проверки позволили снова открыть ледовую переправу, которая существенно сокращает дорогу между населенными пунктами.