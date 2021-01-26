В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 247. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 января, Минздрав Татарстана подтвердил еще четыре смерти от коронавирса в республике. Так, от инфекции скончались 87-ми и 84-х летние мужчины, а также 83-х и 68-ми летние женщины. Причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 247.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе также были выявлены 85 новых случаев COVID-19. В 21 из них больным понадобилась госпитализация. С начала пандемии в регионе коронавирус был обнаружен у 15 623 человек, из них 11 384 уже выздоровели.

Что же касается вакцинации от этой инфекции, то в Татарстане прививки сделали уже 11 384 людям. Из которых вторую инъекцию сделали 2 016.