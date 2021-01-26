"Я даже хотел бросить футбол": Форвард "Рубина" чуть не завершил карьеру из-за Златана Ибрагимовича

Фото: ФК "Рубин".

Джордже Деспотович перебрался в казанский "Рубин" только летом, но уже успел не только стать одним из лидеров и главным голеадором команды, но и любимцем болельщиков. Представить, что казанский клуб без рослого серба почти не возможно, а ведь Деспотович мог не только не попасть в Казань, но и вообще завершить карьеру.

Произошло это еще в 2018 году. Тогда Деспотович играл за казахстанскую "Астану", как вдруг его позвали в "Лос-Анджелес Гэлекси". Он даже заключил контракт, но сыграть за команду так и не смог. Во всем виноват Златан Ибрагимович. Именно переезд звездного шведа в город ангелов сорвал трансфер мечты Деспотовича.

- Я просто не мог поверить в это. К моменту, как я должен был получить американскую визу, Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" и прямым рейсом вылетел в Лос-Анджелес. Это означало одно - я не буду играть в этой команде. Все из-за лимита на легионеров. Я мог играть только за дубль. Я держал в руках телефон и не знал, как рассказать об этом семье и родителям. Честно говоря, тогда я даже хотел бросить футбол. Я говорю папе, что с Лос-Анджелесом ничего не получилось, надо искать что-то другое. Честно, без поддержки родителей я бы не выдержал, - рассказал форвард в интервью клубной пресс-службе.

В итоге Деспотович вернулся в "Астану", а летом 2018-го перебрался в российский "Оренбург", где стал лидером и капитаном команды. Минувшим летом он покинул клуб. У него было несколько предложений от российских и турецких команд, но выбрал в итоге "Рубин". На его счету в нынешним сезоне 7 голов в 15 матчах.