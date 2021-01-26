Источник: "Зенит" вернет Нгапета в "Модену"

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Казанский "Зенит" в последнее время заметно сдал. 7 поражений в 8 матчах не только отбросили команду на 4 место в турнирной таблице, но и повлекли разговоры о предстоящих перестановках в команде.

Так, в частности, по данным Volleyball.it, "Зенит" с большой долей вероятности после окончания сезона покинет французский доигровщик Эрвин Нгапет. Называется и вероятный новый клуб игрока - итальянская "Модена", откуда он, собственно, и перебрался в "Зенит" в 2018 году.

В Казани Нгапет чередовал удачные матч с откровенно провальными, а также запомнился тем, что периодически попадал в щекотливые ситуации. Чего стоит только попадание в бразильскую тюрьму за приставания к девушке в клубе. Кроме того, Нгапет навсегда вошел в историю Татарстана, как первый человек на территории республики с подтвержденным коронавирусом.