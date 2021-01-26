Казанцы смогут посетить предпоказ нового фильма с Миллой Йовович - "Охотник на монстров"

Фото: кадр из фильма

В четверг, 28 января, в прокат выйдет новый фильм с Миллой Йовович в главной роли - “Охотник на монстров”. У жителей Казани же будет возможность увидеть картину на сутки раньше - вечером 27 числа в кинотеатре “Сувар Плаза”.

“Охотник на монстров” это фэнтези, боевик и приключения. Он рассказывает о параллельном мире, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой существа, яростно оберегающие свои владения от чужаков.

Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. Им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы.

В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

Помимо Йовович в фильме можно будет увидеть Тони Джа, Миган Гуд, Диего Бонета, Джоша Хелмана и Джин О-Юн.