"Дали два дня на раздумья": Московский клуб предложил экс-игроку "Рубина" Тарасову пятилетний контракт

Фото: ФК "Рубин".

Покинувший в декабре казанский "Рубин" полузащитник Дмитрий Тарасов пока не определился с новой командой. Футболист неоднократно отмечал, что вешать бутсы на гвоздь не собирается. И вот, он получил приглашение от московского клуба, причем сразу на пять лет.

Нет, речь идет он о "Спартаке", ЦСКА или "Локомотиве", а о скромном клубе "Сахалинец" выступающим в любительской лиге Москвы.

- Предложили Тарасову контракт на пять лет, дали два дня на раздумья. Согласится? - такая публикация появилась в официальном инстаграме команды. Причем пост был подкреплен фотографией Тарасова уже в форме "Сахалинца".

Согласится спортсмен на такое на предложение - действительно не ясно. Ранее писали, что заинтересованность в футболисте проявляют клубы Премьер-Лиги "Химки" и "Урал".

Напомним, что "Рубин" подписал контракт с Тарасовым в феврале 2020 года. Всего за казанский клуб он провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.