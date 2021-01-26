В Татарстане неизвестные пытались сжечь детсад

К месту пожара в селе Адаево Кукморского района республики пришлось вызывать полицейских. Там в 00.45 во вторник, 26 января, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в детском саде на улице Татарстан. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.

С огнем быстро справились, пострадавших нет, но, когда начали все выяснять, то стало понятно, что причиной пожара стал поджог.

- На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора района Рамиль Зайнутдинов, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога".