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Происшествия

В Чебоксарах из-за сообщении о бомбе эвакуировали школу

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Чувашской Республике

В Чебоксарах неизвестные сообщили о взрывном устройстве, заложенном в школе №20 на улице Хузангая. Едва сообщение было получено, как администрация учебного заведения приняла решение срочно вывести всех детей из здания. Полная эвакуация произошла в 10.00.

На место происшествия выехали сотрудники силовых ведомств. Они проверяют все здание. Одновременно организовано оцепление вокруг школы и прохожих просят выбрать более безопасный путь.

В МВД Чувашии сообщили, что ведется розыск неизвестного, сообщившего о бомбе в школе.

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