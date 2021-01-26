В Чебоксарах из-за сообщении о бомбе эвакуировали школу

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

В Чебоксарах неизвестные сообщили о взрывном устройстве, заложенном в школе №20 на улице Хузангая. Едва сообщение было получено, как администрация учебного заведения приняла решение срочно вывести всех детей из здания. Полная эвакуация произошла в 10.00.

На место происшествия выехали сотрудники силовых ведомств. Они проверяют все здание. Одновременно организовано оцепление вокруг школы и прохожих просят выбрать более безопасный путь.

В МВД Чувашии сообщили, что ведется розыск неизвестного, сообщившего о бомбе в школе.