За сутки в Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса

Среди зараженных трое детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Татарстане выявили 15 623 зараженных коронавирусом человека. О 85 последних случаях стало известно сегодня, 26 января. Большинство из них - казанцы (39). Остальные - из Набережных Челнов (9), Нижнекамского района (5), Высокогорсокого района (4), Буинского района (3), Зеленодольского района (3), Пестречинского района (3), Тетюшского района (3), Бугульминского района (2), Елабужского района (2), Лаишевского района (2), Сабинского района (2), Чистопольского района (2), Азнакаевского района (1), Аксубаевского района (1), Актанышского района (1), Апастовского района (1), Балтасинского района (1) и Мамадышского района (1). Один случай завозной, 84 - контактные

Среди зараженных трое несовершеннолетних, восьмерым - от 18 до 30 лет, 30 - от 30 до 50 лет, еще восьмерым - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовала 21 из них, 64 же были оставлены дома, но также под медицинским наблюдением.

Заметим, что большинство зараженных в республике - 12 040 человек, уже выздоровели, а 243 - скончались.