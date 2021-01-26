С начала пандемии в Марий Эл зафиксировали 150 смертей от коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 10 445 человек, большинство из которых уже выздоровело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 45 зараженных коронавирусом людей. Вместе с тем там выписали 41 переболевшего и подтвердили еще одну смерть от инфекции. Такие цифры сегодня, 26 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в республике выявили у 10 445 человек, большинство из которых - 9 112, уже выздоровело, а 150 - скончались. В местных инфекционных стационарах сейчас находятся 793 больных. У 790 - пневмония, а у 303 - еще и коронавирус.

В тяжелом состоянии находятся 132 госпитализированных, в состоянии средней степени тяжести - 661. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 человек, в кислородной поддержке нуждаются 343.