В Чувашии число летальных исходов коронавируса достигло 819

С начала пандемии в республике провели более 416,7 тысячи тестов на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии продолжает расти число летальных исходов коронавируса. Если еще в начале года жертвами инфекции стали 538 человек, то по данным на вторник, 26 января, эта цифра достигла уже 819. Только за минувшие сутки подтвердились 12 смертей зараженных.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 416,7 тысячи тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 19 009 больных, 17 105 из которых уже выздоровели.

В регионе до сих пор действует режим обязательной самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим в общественных местах.