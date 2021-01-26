В Альметьевске во время пожара спасли женщину

Едкий дым быстро заполнил коридор.
Фото: МЧС Татарстана
Пожар в четырехэтажном здании в Альметьевске начался в 18.40 в понедельник, 25 января. По предварительным данным, на улице Джалиля загорелось здание Управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.
Пожарным сообщили о том, что на третьем этаже загорелись мебель и оргтехника. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.
Сотрудники пожарной охраны с четвертого этажа по лестничному маршу с помощью специальной маски спасли 62-летнюю женщину.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.