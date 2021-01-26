Корней, Спартак и Дивна: какими еще необычными именами жители Ульяновской области называли своих детей в 2020 году

Самые популярные и редкие детские имена прошлого года назвал региональный ЗАГС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ульяновский областной ЗАГС назвал самые популярные и редкие детские имена 2020 года. Так, родители чаще всего называли своих детей Артемами, Александрами, Максимами, Михаилами, Матвеями, Викториями, Аннами, Софиями, Анастасиями и Мариями.

Самыми редкими именами, которые давали новорожденным жители региона в прошлом году, в свою очередь, стали Авдей, Борислав, Валентин, Велимир, Добромир, Евсей, Корней, Нил, Пантелеймон, Спартак, Ариадна, Артемида, Аурика, Божена, Вилена, Дивна, Жанна, Клавдия, Маруся и Марфа.