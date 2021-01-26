Казань стала третьей среди российских городов-миллионников по числу призеров во всероссийской олимпиаде школьников-2020

Также в прошлом году на 20% увеличилось число школьников и педагогов, награждаемых грантами мэра города. Фото: Татьяна Коркина

Во всероссийской олимпиаде школьников-2020 приняли участие 1 030 казанских ребят, больше половины из которых стали победителями и призерами. По количеству призеров среди городов-миллионников столица Татарстана оказалась на третьем месте в стране, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу, сообщил начальник местного Управления образования Ирек Ризванов.

Он также добавил, что в прошлом году новым показателем успешности регионов страны стало количество дипломов в расчете на тысячу одиннадцатиклассников. В этом Казань опередила все города-миллионники. Кроме того на 20% увеличилось число школьников и педагогов, награждаемых грантами мэра города.

Отметим, что ежегодно агентство RAEX публикует рейтинг конкурентоспособности выпускников российских школ. В число лучших в 2020 году вошли 12 школ Казани. А лицей №131 стал первым в топ-20 школ Приволжского федерального округа.