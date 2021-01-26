В Чувашии три магазина неправильно расставили вина и были оштрафованы

Каждый из директоров магазинов получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

Роспотребнадзора Чувашии обнаружил в Батыревском районе сразу три магазина, вино в котором было расставлено неправильно. Дело в том, что на одном стеллаже находились как крепленые и игристые вина, так и виноградосодержащие алкогольные напитки. Последние, к тому же, не сопровождалась предупреждением “Продукция не является вином”.

Нарушения были выявлены в “Пятерочке” села Батырево и “Магните” и еще одной “Пятерочке” села Комсомольское. Каждый из директоров магазинов получил штраф в размере 20 тысяч рублей. В адрес юридических лиц же были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.