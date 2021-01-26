В Чувашии назначен новый вице-премьер республики

Глава Чувашии назначил нового вице-премьера. Фото правительство Чувашии
Сегодня, 26 января, глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о назначении нового исполняющим обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики. Им стал бывший заместитель мэра Чебоксар Павел Данилов.
Данилов будет курировать такие министерства, как минстрой, минтранс и Госжилинспекцию.
СПРАВКА "КП"
Павел Данилов родился в Чебоксарах в 1974 году. После окончания Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в 2000-х был заместителем мэра Чебоксар Николая Емельянова по экономике и финансам.
В начале 2010-х возглавлял подведомственное Минсельхозу России федеральное учреждение – ФГБУ "Россельхозземмониторинг". С 2016 года - руководитель ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России".