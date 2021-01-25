В Татарстане число смертей от коронавируса перевалило за 240

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 25 января, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким. – говорится в официальном сообщении ведомства.

Так, от коронавируса скончались 42-х и 52-х летние мужчины, а также 52-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов инфекции в Татарстане достигло 243.

Напомним, что за прошедшие сутки в республике были также выявлены 87 новых случаев заражения коронавирусом. 32 человека были госпитализированы, а 55 отправлены на домашнее лечение. Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 15 538 человек, из которых выздоровели 11 950 человек.