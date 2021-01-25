В Нижнекамске 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны больница не выдавала льготные лекарства

Только после вмешательства прокуратуры ветерана начали обеспечивать льготными лекарствами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время прокурорской проверки в Нижнекамске по исполнению в городе российского законодательства о лекарственном обеспечении выяснилось, что 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны - инвалиду второй группы, состоящему на диспансерном учете с заболеванием сердца, не выдавали льготных препаратов. Причем с 2017 года.

На все вопросы прокуратуры в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице отвечали, что ветеран сам якобы не обращался за положенными ему лекарствами.

- В адрес главврача этого медучреждения было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

После такого вмешательства ветерана начали обеспечивать льготными лекарствами.