В Казани был побит температурный рекорд

По теплу был побит рекорд 1985 года. Фото: Алексей ФОКИН

В Казани побит очередной температурный рекорд. Мало того, что в этот понедельник, 25 января, температура воздуха в Авиастроительном районе города была зафиксирована на отметке в +2,7 градуса, так это оказалось выше прежнего абсолютного максимума 1985 года. Тогда в такой же январский день столбики термометров показали +2,4 градуса. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, что из-за пришедшего в республику потепления в Елабужском районе пришлось даже на время закрыть ледовую переправу Покровское -Красный Ключ.

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