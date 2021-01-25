В Татарстане экс-сотрудника колонии заподозрили в получении взятки за гробы

Уже бывший сотрудник исправительного учреждения до конца следствия пробудет в камере СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении уже бывшего 38-летнего замначальника, начальника Центра трудовой адаптации осужденных колонии №19 было возбуждено по статье "Получение взятки".

Мужчину заподозрили в совершении преступления, когда на него дала показания индивидуальная предприниматель. Она рассказала следствию, что летом 2019 года заключила договор с колонией на изготовление партии гробов - 380 штук.

Но уже после согласования условий контракта, по версии следствия, сотрудник исправительного учреждения потребовал у представительницы ритуальной взятку на общую сумму 160 тысяч рублей за то, что гробы поставят ей в срок. Да и потом, на будущее, он пообещал покровительство всем ее интересам. В случае отказа прозвучали угрозы приостановить изготовление гробов.

- В результате женщина вынуждена была передать злоумышленнику ему и деньги, и смарт-часы, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия мужчина арестован.