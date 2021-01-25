В Татарстане из-за потепления приостановили движение по ледовой переправе Покровское -Красный Ключ

Когда она снова заработает, пока неизевстно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем из-за потепления в Елабужском районе Татарстана на время перекрыли ледовую переправу Покровское -Красный Ключ.

- О возобновлении эксплуатации переправы будет сообщено дополнительно, - отметил ив МЧС республики.

Как отметили в Гидрометцентре Татарстана в этот понедельник, 25 января, температура воздуха днем достигла отметки +3 градуса. При этом ее понижение ожидается уже во вторник – днем прогнозируется от 0 до -5.

Также на дорогах возможно образование сильной гололедицы. В последующие дни столбики термометров днем будут показывать от -2 до -7.