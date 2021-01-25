За 2020 год в Татарстане младенческая смертность снизилась на 16%

Ранее стало известно, что Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по числу рожденных в прошлом году детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Одним из значимых достижений Татарстана в прошедшем, 2020, году стало снижение уровня младенческой смертности на 16%. Об этом на итоговой коллегии Минздрава республики сообщил глава ведомства Марат Садыков. По его словам, эта тенденция должна быть сохранения и приумножена в наступившем году.

Напомним, ранее “Комсомолка” писала, что Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу рожденных в 2020 году детей как по абсолютному количеству, так и в расчете на 1 000 человек населения. Более 61% новорожденных - вторые или последующие дети в своих семьях.