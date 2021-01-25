В Казани автобусы не могут вовремя подъехать к остановкам из-за снежной каши

Также были зафиксированы трудности в движение автобусов в районе Высокой горы и поселка Нагорный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление в Казани превратило выпавший снег в кашу и лужи. Из-за нее общественный транспорт опаздывает и не всегда может подъехать к остановкам. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Утром в понедельник, 25 января, на городские автобусы вышли маршруты согласно расписанию. Однако в поселке Осиново, из-за образования снежной каши на дороге, на конечной остановке застряли два автобуса. Аналогичная ситуация произошла в ЖК “Лесной городок”.

Также были зафиксированы трудности в движение автобусов в районе Высокой горы и поселка Нагорный. Проблемными оказались остановки на улице Лагерная и в жилом массиве “Борисоглебское”, а также остановки “Сухая река” и “Гудованцева”. На дорогах улиц Болотникова, Фрунзе, Краснококшайской, Вахитова – огромные лужи.