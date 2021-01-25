В Татарстане в ближайшее время завершится строительство Центра детской онкологии

Медучреждение возводится на территории ДРКБ в Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время итоговой коллегии Минздрава Татарстана его глава Марат Садыков рассказал о том, как в республике проходит реализация регионального проекта по развитию детского здравоохранения.

Стало известно, что за 2020 год новое медицинское оборудование получили еще 30 детских поликлиник и поликлинических отделений. Среди них - и Детская республиканская клиническая больница. Всего поставлено и введено в эксплуатацию 107 единиц нового оборудования.

Также Садыков сообщил, что близится к завершению строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, которое возводится на территории ДРКБ в Казани.