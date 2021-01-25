В Татарстане врачи за работу с больными COVID-19 получили около 4 миллиарда рублей

Выплаты получил не только основной персонал, но и водители "скорых".

Во время итоговой коллеги Минздрава Татарстана стало известно, что за работу с коронавирусными пациентами в республике медики и водители "скорых" получили выплаты на сумму около 4 миллиардов рублей. Они были дополнительными кроме базовых окладов и ставок.

Всего во время пандемии к работе привлекались более 17 тысяч медицинских работников - врачей и медсестер, и около тысячи водителей спецавтомобилей "скорой помощи".

Для работы с пациентами во время пандемии прошли обучение примерно четыре тысячи специалистов.

В то же время продолжается работа по обеспечению кадрами медицинских учреждений Татарстана в рамках регионального проекта. Так, общая численность медицинских работников в 2020 году увеличилась на 324 специалиста, среди них - 204 врача, а также 120 медсестер и фельдшеров.