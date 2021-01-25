В Татарстане обладатель Гран-при в конкурсе «Студент года» получит грант на обучение в любом вузе России

Например, в Казани на данный момент обучается 166 тысяч студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник – в Татьянин день, в казанском КРК «Пирамида» огласят итоги республиканского конкурса «Студент года». Как сообщил на совещании в мэрии столицы Татарстана председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, обладатель Гран-при получит 50 тысяч рублей, а также грант на обучение или стажировку в любом вузе России.

К слову, на этот приз претендуют 10 казанских студентов. Всего же в церемонии чествования примут 59 учащихся финалистов конкурса из 21 учебного заведения Татарстана.

Всего же, например, в Казани на данный момент в них обучаются 166 тысяч студентов. 41 тысяча – это жители города, 109 тысяч – из других городов, а 15 тысяч – иностранцы.

Что касается последних, то больше всего таковых в столицу Татарстана приехало из Туркменистана и Узбекистана, а также из Китая и Индии.