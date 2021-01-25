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В Казани оштрафованы более 140 участников несогласованного митинга 23 января

Это - не окончательные цифры, так как рассмотрение дел продолжается
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Участников акции обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Участников акции обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За выходные в Казани на суммы до 10 тысяч рублей оштрафовали 143 участника несанкционированного митинга 23 января. Административное дело в отношении еще одного человека было прекращено за отсутствием состава правонарушения. Это - не окончательные цифры, так как рассмотрение дел продолжается и сегодня, 25 января.

Участников акции обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.