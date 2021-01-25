Минздрав Татарстана попросило еще один вертолет для санавиации

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В Казани прошла итоговая коллегия Минздрава Татарстана. Среди общих докладов о состоянии отрасли затронули и важный вопрос о санавиации. В республике уже оценили преимущество наличия собственного авиатранспорта, возможности быстро и качественно оказывать необходимую помощь.

Например, если в 2020 году в план вертолетам "Ансат" поставили 125 вылетов, то на деле эта норма оказалась существенно перевыполненной - 193 вылета. Всего в стационары благодаря таким вылетам были доставлены 189 пациентов. Большинство из них - с соматической патологией, сообщили в Минздраве Татарстана.

Но министр здравоохранения республики Марат Садыков попросил у президента Татарстана Рустама Минниханова для санавиации еще такой же вертолет. На нем предполагается доставка в больницы пострадавших в авариях прямо с места происшествия. Это должно существенно сократить смертность на дорогах Татарстана.