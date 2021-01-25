В Чувашии во время пожара погибли отец и сын

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в Порецком районе республики вспыхнул произошел вчера, 24 января, в 12.00. Там в селе Напольное загорелся частный деревянный дом, в котором проживали 93-летний пенсионер и его 63-летний сын. Соседи, обнаружившие возгорание, вызвали пожарных. К сожалению, самостоятельно выбраться из дома они не смогли. Их тела во время тушения обнаружили спасатели МЧС Чувашии.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. По факту обнаружения погибших мужчин проводится доследственная проверка в СУ СКР Чувашии.