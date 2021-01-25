Жители Казани снизили свои аппетиты на денежное счастье

До этого казанцам для счастья нужно было 160 тысяч рублей в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самыми «жадными» до денег в России оказались именно мужчины. Им для счастья в 2021 году нужно на 28% больше, чем женщинам.

Так, согласно итогам опроса, который провели специалисты портала SuperJob, представители сильной половины человечества хотят иметь в среднем 187 тысяч рублей в месяц, а представительницы прекрасной половины – 146 тысяч рублей. При этом чем старше участники опроса, тем больше денег им нужно для счастья.

Оно в целом по России самое дорогое у жителей Москвы – 220 тысяч рублей в месяц, на втором месте жители Владивостока – 200 тысяч, а на третьем жители Ростова-на-Дону – 190 тысяч рублей.

Казань же в этом списке на 17 месте. При этом жители столицы Татарстана еще и снизили свои аппетиты на денежное счастье. Если в 2019 году они в среднем хотели 160 тысяч рублей в месяц, то в 2021-м это уже 158 тысяч.

Попали в рейтинг и Набережные Челны. Жители татарстанского автограда со своими запросами на счастья оказались на 31 месте. Но они уже хотят явно больше чем в 2019 году – вместе 125 тысяч 140 тысяч рублей в месяц.

К слову, с 2019 года возросли аппетиты и у жителей соседнего с Татарстаном Ульяновска (34 место). Там горожане вместо 127 тысяч рублей хотят уже 138 тысяч в месяц.