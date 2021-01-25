В 2020 году турпоток в Казань сократился на 52%

Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно насколько снизился турпоток в Казани в 2020 году во время пандемии – на 52%. Столицу Татарстана посетили всего 1,7 миллиона гостей. Причина в длительном режиме самоизоляции и закрытых границах из-за коронавируса.

Так, загрузка основных отелей и гостиниц города составила всего 37%, когда как в 2019 году занятость номеров составляла 60%. Некоторым пришлось даже закрыться – не стало восьми объектов размещения. Сейчас в городе работают 245 гостиниц, отелей и хостелов на 8 182 номеров.

В то же время в ресторанах и кафе Казани, а также в Татарстане в целом, поток посетителей снизился на 30%, опять же по сравнению с 2019-м. При этом количество заведений общепита столицы республики увеличилось на 11 объектов.

Что же касается главного туристического объекта города – Казанский Кремль, то его в 2020 году посетили 1 829 882 человека, что на 42% меньше чем в 2019-м.