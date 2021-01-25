Число летальных случаев коронавируса в Чувашии перевалило за 800

Летальные случаи в республике фиксируются ежедневно с 24 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше двух месяцев федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом ежедневно сообщает о новых смертях зараженных в Чувашии. Так, за минувшие сутки там подтвердились еще 13 летальных случаев инфекции. Таким образом, число жертв COVID-19 в республике достигло 807.

С начала пандемии в Чувашии провели более 460 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 18 914 больных, в том числе 102 - накануне. На данный момент большинство из них - 17 012 человек, выздоровело. При этом новые случаи заражения, ровно как и смерти, продолжают фиксироваться ежедневно.