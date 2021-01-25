В Татарстане за сутки зафиксировали 87 новых случаев коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 15 538 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане выявили еще 87 зараженных коронавирусом человек. Большинство из них - жители Казани - 45 человек. В Нурлатском районе инфекция подтвердилась у девяти человек, в Набережных Челнах - у шести. По три человека заболели в Алексеевском, Зеленодольском, Нижнекамском и Чистопольсоком районах. В остальных муниципалитетах число больных увеличилось на одного или двух.

Среди новых инфицированных двое несовершеннолетних, девятерым - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 17 - от 60 до 70 лет, 15 - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 32 из них, 55 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Татарстане COVID-19 выявили у 15 538 человек, 11 950 из которых уже выздоровели, а 240 - скончались.

- Провакцинировано вакциной "Спутник V" 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1958 человек. Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины (использовано 79,9%), - отмечают в региональном Минздраве.