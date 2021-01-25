Большинство гостей столицы Татарстана были из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова и Самары. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В новогодние праздники - 2021 Казань посетили 140 тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова и Самары. Это на 30 тысяч человек меньше, чем было годом ранее, но уровень загрузки отелей и ресторанов в пиковые дни был почти таким же, что в прошлый раз.

Средняя загрузка кафе и ресторанов в период с 31 января 2020 года по 10 января 2021 года, в свою очередь, составила 77,4%. Напомним, в новогоднюю ночь точки общепита могли работать до 3.00

Казанский Кремль в начале января посетили 160,5 тысячи человек, что на 17,5 тысяч меньше, чем в новогодние праздники - 2020.

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