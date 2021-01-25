В Марий Эл во время пожара погибла пенсионерка

С места происшествия. Фото: СУ СКР Марий Эл

Пожар в квартире жительницы Волжска произошел в ночь на понедельник, 25 января. Возгорание заметили поздно, и к тому моменту, как на место происшествия приехали сотрудники МЧС Марий Эл, все помещение уже было в огне.

Пожарные потушили огонь, но во время разбора завалов обнаружили тело 86-летней женщины. По предварительным данным, она являлась инвалидом и самостоятельно передвигаться не могла.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Причина возгорания устанавливается.