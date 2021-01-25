Татарстан получит из бюджета России более 114 миллионов рублей для стабилизации цен на хлеб

Правительство России направит регионам порядка 4,7 миллиарда рублей для поддержки региональных мукомолов и хлебопеков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России направит регионам порядка 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Это, по мнению властей, должно стабилизировать цены на хлеб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, Татарстан на эти цели получит 65 959 500 рублей и 48 323 100 рублей соответственно. В соседние регионы также поступят деньги, но немного меньше: в Чувашию - 40 миллионов и 20 миллионов, в Ульяновскую область - 11 миллионов и 12 миллионов, в Марий Эл - 11 миллионов рублей.