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Экономика

Татарстан получит из бюджета России более 114 миллионов рублей для стабилизации цен на хлеб

Часть из этих денег будет потрачена на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Правительство России направит регионам порядка 4,7 миллиарда рублей для поддержки региональных мукомолов и хлебопеков.

Правительство России направит регионам порядка 4,7 миллиарда рублей для поддержки региональных мукомолов и хлебопеков.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России направит регионам порядка 4,7 миллиарда рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. 2,9 миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 миллиарда – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Это, по мнению властей, должно стабилизировать цены на хлеб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, Татарстан на эти цели получит 65 959 500 рублей и 48 323 100 рублей соответственно. В соседние регионы также поступят деньги, но немного меньше: в Чувашию - 40 миллионов и 20 миллионов, в Ульяновскую область - 11 миллионов и 12 миллионов, в Марий Эл - 11 миллионов рублей.