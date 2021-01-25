Все дело в проведении работ на сетях водопровода. Фото: Иван Смирнов.

В четверг, 28 января, ряд домов Кировского и Московского районов Казани на сутки останется без воды. Все дело в проведении работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 28 числа до 9.00 29 числа воды не будет в домах №№ 2, 2а, 10, 25, 25а, 29, 34 и 36/4 на улице Горсоветская и в школе №67 по адресу улица Дежнева, 1.

В это же время без водоснабжения останутся дома №№ 1/121, 5, 89в, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 113а, 119, 121/1, 123, 125, 125а (детская больница №1) и 125а к.1 на улице Декабристов, дома на улице Ленская и дома на улице 2-я Юго-Западная (кроме №№26, 26а и 39).

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.