В Ульяновской области водитель "Лады Приоры" врезался в "ГАЗон-Некст"-рефрижератор и погиб

Медики констатировали гибель водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария произошла в Чердаклинском районе области в субботу, 23 января, в 1.20. По предварительным данным, 34-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре "ГАЗон-Некст"-рефрижератор.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Медики констатировали его гибель. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской области.