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Общество

Рустам Минниханов поздравил студентов Татарстана с праздником и сравнил Шаймиева со старшекурсником

Фотографию с первым президентов республики и смешной надписью он выложил на своей странице в социальной сети
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 25 января, отмечается день российского студенчества - Татьянин день. С этим праздником учащихся вузов Татарстана уже поздравил президент республики Рустам Минниханов.

На своей официальной странице в соцсети он опубликовал фотографию, на которой что-то обсуждает с Госсоветником региона Минтимером Шаймиевым. Кадр он подписал фразой: “Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время”.

Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

Отметим, что 25 января всех Татьян республики бесплатно приглашают в казанский зооботсад "Река Замбези". Для посещения необходимо лишь предоставить на кассе удостоверение личности.