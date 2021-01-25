В Чувашии в кювет вылетела переполненная BMW X3, погибла пассажирка

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла днем 24 января в Мариинско-Посадском районе республики. Там в 16.23 возле деревни Большое Камаево в кювет опрокинулась легковушка BMW X3. В результате аварии погибла 33-летняя женщина-пассажирка.

Все произошло, когда 29-летняя женщина-водитель иномарки при совершении обгона не справилась с управлением и машина опрокинулась в кювет. Очевидцы помогли пассажирам и водителю выбраться на дорогу из кювета. Оказалось, кроме себя женщина перевозила в салоне двух взрослых четверых детей в возрасте от семи до 14 лет. Обстоятельства устанавливаются МВД Чувашии.