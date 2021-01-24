В Казани пожарные спасли пьяного мужчину, чья квартира загорелась

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В воскресенье, 24 января, в Казани на улице Димитрова в доме №4 загорелась квартира. Когда на место прибыли пожарные, они выяснили, что на двух квадратных метрах кухни горит мебель и вещи. В комнате же они обнаружили 60-летнего мужчину в сильном алкогольном опьянении.

Спасатели вывели хозяина квартиры на улицу, надев на него предварительно маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Мужчину передали медика. По предварительным данным, он успел отравиться продуктами горения.

- Причина пожара устанавливается, - сообщают в пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана