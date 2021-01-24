В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом

С начала пандемии в республике выявили 240 летальных случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтвердились смерти еще троих зараженных коронавирусом человек. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 81-го, 70-ти и 48-и лет. Подробности течения болезни у них в республиканском Минздраве не сообщают.

В ведомстве отмечают лишь то, что причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, а вирус - идентифицирован.

С начала пандемии в регионе выявили 15 451 случай COVID-19. На данный момент 11 855 зараженных выздоровели, а 240 - скончались