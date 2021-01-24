В Татарстане автомобиль, в котором женщина везла на руках ребенка, попал в серьезную аварию

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

Сегодня, 24 января, на 19 километре автодороги Набережные Челны-Сарманово столкнулись автомобили “Дэу” и “Лада Гранта”. По предварительным данным, водитель иномарки, желая совершить обгон, выехал на встречку, где и произошла авария.

На момент столкновения в салоне отечественной легковушки - за водителем, сидела женщина с четырехмесячным ребенком на руках. От удара малыш получил травму. Медики приняли решение госпитализировать его, но пострадавший скончался по пути в больницу.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.