Коронавирус подтвердился еще у 86 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 15 451 жителя республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 86 татарстанцев. Большинство из них - казанцы (41). Остальные из Набережных Челнов (9), Нижнекамского района (5), Лениногорского района (4), Зеленодольского района (3), Алексеевского района (2), Бугульминского района (2), Верхнеуслонского района (2), Лаишевского района (2), Муслюмовского района (2), Рыбно-Слободского района (2), Агрызского района (1), Алькеевского района (1), Альметьевского района (1), Арского района (1), Буинского района (1), Дрожжановского района (1), Елабужского района (1), Мензелинского района (1), Пестречинского района (1), Тетюшского района (1), Чистопольского района (1) и Ютазинского района (1). Четыре случая завозные, 82 - контактные.

Среди зараженных трое детей, семерым - от 18 до 30 лет, 29 - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до влены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 15 451 жителя республики. На данный момент 11 855 зараженных выздоровели, 237 - скончались.