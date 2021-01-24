В Ульяновской области скончались еще пять зараженных коронавирусом людей

С начала пандемии в области выявили 42 289 больных COVID-19 людей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 42 289 зараженных коронавирусом людей. На данный момент 38 605 из них выздоровели, а 575 - скончались. В частности, накануне были выписаны 207 переболевших и подтверждены смерти пятерых больных. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о снятии ряда "ковидных" ограничений в регионе. Местные жители по-прежнему должны носить перчатки и маски в общественных местах и, по возможности, избегать массового скопления людей. Однако гражданам разрешили проводить банкеты и корпоративы. Время работы общепитов для этого продлено с 22.00 до 23.00.

Среди других послаблений - увеличение числа зрителей и участников спортивных, концертных и иных зрелищных мероприятий с 30% до 50% в зависимости от вместимости объекта. Регистрацию брака вновь можно проводить с участием гостей, но их количество не должно превышать десяти.

Заметим также, что с 25 января режим самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями будет носить рекомендательных характер. Число работников, находящихся на “удаленке” будет снижено с 30% до 10%.