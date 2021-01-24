Число летальных случаев COVID-19 в Марий Эл достигло 149

С начала пандемии в республике выявили 10 354 случая COVID-19, в том числе 45 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще два летальных случая коронавируса. Таким образом, там скончались уже 149 зараженных человек. Такие цифры сегодня, 24 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 10 354 случая COVID-19, в том числе 45 - накануне. На данный момент большинство больных - 9 032 человека, выздоровели, но в инфекционных стационарах продолжают находиться 788 пациентов, среди которых зараженные коронавирусом.

В Минздраве Марий Эл отмечают, что у 785 госпитализированных пневмония, а у 315 - вместе с тем еще и ковид. В тяжелом состоянии 137 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 651. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека, в кислородной поддержке нуждаются - 347.