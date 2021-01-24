Скончались еще 13 жителей Чувашии, которые заразились коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 подхватили 18 812 местных жителей, сто из которых были выявлены накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро воскресенья, 24 января, скончались 794 зараженных коронавирусом жителя Чувашии. Последние 13 летальных случаев инфекции подтвердились за минувшие сутки. И так уже два месяца - каждый день новые смерти инифицированных. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 18 812 местных жителей, сто из которых были выявлены накануне. Несмотря на то, что большинство зараженных - 16 908 человек, выздоровело, новые случаи болезни продолжают выявляться десятками ежедневно.