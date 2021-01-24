С 1 февраля 2021 года студенты Чувашии вновь вернутся в аудитории

Все дело в том, что в республике наметилась тенденция по улучшению ситуации с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии наметилась тенденция по улучшению ситуации с коронавирусной инфекцией. В связи с этим с 1 февраля 2021 года студенты республики вернуться к занятиям в аудиториях. Соответствующий указ в субботу, 22 января, подписал глава региона Олег Николаев.

Отметим, что учащиеся местных вузов занимались он-лайн полтора месяца - с 14 декабря 2020 года.

По последним данным, в Чувашии выявлено более 18,7 тысячи зараженных COVID-19, большинство из которых - 16,8 тысячи человек, выздоровело, а 781 - скончался.