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Студенты Татарстана жалуются на угрозы отчислением за участие в несогласованном митинге 23 января

В "Лиге студентов РТ" заметили, что это и правда возможно
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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При отчислении учитывается мнение органов студенческого самоуправления, которые могут заменить данную меру дисциплинарного взыскания на другую - замечание или выговор.

При отчислении учитывается мнение органов студенческого самоуправления, которые могут заменить данную меру дисциплинарного взыскания на другую - замечание или выговор.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Учащиеся вузов Татарстана жалуются на угрозы отчисления за участие в несогласованном митинге, который прошел в городах республики 23 января. Об этом на своих официальных страницах в соцсетях сообщили представители “Лиги студентов РТ”.

- Доказать вашу причастность к митингу в вузе могут, если к ним придёт официальное уведомление от государственных ведомств о нарушении со стороны студента. Если в нем обоснована и доказана тяжесть содеянного и применена мера в соответствии с законами России, то образовательная организация имеет право применить дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления, так как тяжесть проступка была высока, - заметили в общественной организации.

Заметим, что при отчислении учитывается мнение органов студенческого самоуправления, которые могут заменить данную меру дисциплинарного взыскания на другую - замечание или выговор.